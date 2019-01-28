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Adana'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli'den açıklanan son bilgiye göre Adana'nın Tufanbeli ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

  • İHA
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Adana Tufanbeli merkezli bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 18.45'te merkez üssü AdanaTufanbeyli olan bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

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