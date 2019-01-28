Adana'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi
Kandilli'den açıklanan son bilgiye göre Adana'nın Tufanbeli ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
- İHA
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Adana Tufanbeli merkezli bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 18.45'te merkez üssü AdanaTufanbeyli olan bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.