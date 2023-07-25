Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN ADANA'DAKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.