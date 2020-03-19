İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5203
  • EURO
    7,1009
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    85741.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderdiği öne sürülen memur tutuklandı
Güncel

Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderdiği öne sürülen memur tutuklandı

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur tutuklandı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 10:11 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:26
ABONE OL

Çukurova Kaymakamlığınca, önceki gün koronavirüsle ilgili "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere asılsız mesaj gönderdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan memur A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.T, emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Valilikten konuyla ilgili 17 Mart'ta yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtilmişti.

Mesajı gönderdiği belirlenen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T'nin açığa alındığı bildirilmişti.

O iddialara birinci ağızdan videolu yalanlama!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

'18 ay veya daha uzun sürecek, kıtlıklarla sonuçlanacak'
'18 ay veya daha uzun sürecek, kıtlıklarla sonuçlanacak'

'18 ay veya daha uzun sürecek, kıtlıklarla sonuçlanacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.