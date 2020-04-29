İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9889
  • EURO
    7,5925
  • ALTIN
    384.143
  • BIST100
    100852
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da koronavirüsle mücadelede görevli sağlıkçılar otel ve yurtlarda misafir ediliyor
Güncel

Adana'da koronavirüsle mücadelede görevli sağlıkçılar otel ve yurtlarda misafir ediliyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde görevli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı 114 kişi, otel, yurt ve konukevlerinde misafir ediliyor.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 10:26 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:26
ABONE OL

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için özel barınma imkanları sağlıyor.

Hastanenin Kovid-19 servisinde hizmet veren doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları karantina tedbirleri kapsamında görev ve 14 günlük karantina süresi boyunca konukevi, otel ve yurtlarda kalıyor.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren hizmet veren sağlık çalışanları için gerekli tüm altyapı ve ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Salgınla mücadelede görev yapan 114 personelin karantina boyunca kalacak yer ve yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kibar, sağlık çalışanlarına bu zor zamanlarda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Motosikletlerini ihtiyaç sahiplerine destek için sürüyorlar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.