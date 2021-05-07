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Adana'da kumar oynayan 227 kişiye 783 bin 874 lira ceza

Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 227 kişiye 783 bin 874 lira ceza verildi. Kumar oynattığı öne sürülen 22 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 10:39 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:39
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını tespit ettiği 22 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerdeki 227 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 783 bin 874 lira ceza uyguladı.

Baskın yapılan adreslerde kumar oynanan masalardaki 14 bin 470 liraya el konuldu.

Kumar oynattığı öne sürülen 22 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, "koçbaşı" kullanılarak girilen bir adreste merdiven altında saklanan 3 kişinin ekiplerce fark edilmesi polis kamerasına yansıdı. Baskın yapılan adreste bir kişinin de uyuduğu, kapının kırılmasıyla yaşanan kovalamacaya rağmen bu kişinin uyanmadığı görüntülerde yer aldı.

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