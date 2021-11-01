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Adana'da kumar oynayanlara operasyon

Adana'da düzenlenen kumar operasyonunda 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 10:30
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığını belirledikleri kent merkezindeki 36 iş yeri ile 5 eve operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 46 bin lira, iki ruhsatsız tabanca ile kumar oynamak için kullanılan çok sayıda pul ve oyun kartları bulundu.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 168 kişiye 224 bin lira ceza kesildi, 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda müşteri gibi davranarak kahvehaneye giren sivil polisler, iş yerinin kumarhaneye dönüştürüldüğünü tespit etti.

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