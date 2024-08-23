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  • Adana'da ''Kuyu-17'' operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Adana'da ''Kuyu-17'' operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana'da organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-17' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 17:48 - Güncelleme:
Adana'da ''Kuyu-17'' operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça salıverildi, nöbetçi hakimliğe çıkarılan elebaşı Ahmet Kurt'un da aralarında olduğu 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik 15 Ağustos'ta Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, elebaşı Ahmet Kurt'un da aralarında olduğu 15 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlenmişti. Operasyonda av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirilmişti.

  • Adana suç örgütü
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