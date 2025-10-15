İSTANBUL 20°C / 13°C
Adana'da kuzenlerin kavgası kanla bitti

Adana'da kuzenlerin kavgasında taraflardan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kuzen ifadesinde, 'Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım' dedi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 10:02
Olay, 13 Ekim günü saat 20.40 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Balkan (38) ve kuzeni R.B. (35) telefonda konuştukları sırada birbirlerine küfretti. Daha sonra Balkan, sokakta yürüdüğü sırada kuzeni R.B. (35) ile karşılaştı. İki kuzen arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.B. ve yanındaki arkadaşı U.U. (28), Balkan'ı sopa ile dövmeye başladı. Kavga sırasında Balkan, sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. R.B. ile U.U. kaçarak izini kaybettirdi. Balkan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen cinayet ekipleri, şüphelilerin saklandığı Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi de yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden R.U. "Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım" dedi.

Diğer şüpheli U.U. ise, "Ben de bıçak kullanmadım, olayla bir ilgim yok" diyerek kendini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

