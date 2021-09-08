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Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 08:06 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 08:06
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 10 şüphelinin Adana, Isparta ve İstanbul'daki adreslerini belirledi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için düzenledikleri operasyonla, "mahrem imamlarla" ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu öne sürülen, haklarında teşhis ve ifadeler bulunan şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen aralarında emekli askerlerin de olduğu zanlılar emniyete götürüldü.

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