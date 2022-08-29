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Adana'da metruk ev cinayeti: 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evin bahçesinde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde, 24 Ağustos'ta metruk bir evin bahçesinde bulunan erkek cesedinin Ali Haydar Sezgin'e (32) ait olduğunu belirledi.

Polis, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Sezgin'in son görüştüğü A.Ç'nin (19) aynı mahalledeki evine operasyon düzenledi.

Evde, Sezgin'in cansız bedeninin bulunduğu yerde üzerinde duran kırmızı örtünün benzerinden ele geçiren polis, soruşturmayı genişletti.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, A.Ç'nin yanı sıra olayla bağlantılı olduğunu değerlendirdiği A.Ç. (20), M.C. (36), Y.G. (27) ve M.C'yi (36) de gözaltına aldı. Polis, Ali Haydar Sezgin'in öldürüldüğü tabancayı da bir adreste ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.Ç, A.Ç ve M.C. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Narlıca Mahallesi'nde, 24 Ağustos'ta, metruk evin bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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  • Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği

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