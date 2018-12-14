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Adana'da meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen M.Y'yi gözaltına aldı, kaçan bazı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerindeki inceleme sırasında çok sayıda boş kovan buldu.

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