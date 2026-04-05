Güncel

Adana'da milyonlarca hap ele geçirildi! 9 şüpheli gözaltında

Adana'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda milyonlarca uyuşturucu hap ve tonlarca uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İHA5 Nisan 2026 Pazar 09:33 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polisi ev ve iş yerlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Sentetik ecza üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 iş yeri, 1 depo ve 3 araçta yapılan aramalarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 703 bin 43 uyuşturucu hap, 2 ton 259 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo, çok sayıda üretim makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin 846 uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

