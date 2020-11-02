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Güncel

Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da üst geçidi kullanmayıp, refüjdeki korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Aliye Yılmaz'a (71) minibüs çarptı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:09
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Kaza, dün, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Aşye Yılmaz, eşiyle birlikte evlerine gitmek için bindikleri toplu taşıma aracında karayolu üzerinde indi. Çift, üst geçidin hemen altından refüjdeki korkuluklardan atlayarak, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak gelen bir minibüs, Aliye Yılmaz’a çarptı. Yılmaz, savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZAYA RAĞMEN ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aliye Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüs sürücüsü M.A.’yı gözaltına aldı.

Öte yandan kazanın yaşandığı yerde üst geçit bulunmasına rağmen vatandaşların korkuluk demirlerinin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeleri dikkat çekti.

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