İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0212
  • EURO
    38,0691
  • ALTIN
    2745.79
  • BIST100
    9565.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde yangın

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 07:30 - Güncelleme:
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
ABONE OL

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.