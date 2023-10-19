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Adana'da narkotik ekiplerinden operasyon: 166 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu sevkiyatı olacağının ihbarını alan narkotik polisleri, mahalleyi abluka altına alarak pickup araçla getirilen 166 kilo 300 gram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, “Araçta uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk” diyerek kendilerini savundu.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Adana'da narkotik ekiplerinden operasyon: 166 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde bir adrese yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu caddeye giderek tüm mahalleyi abluka altına alarak etrafı taramaya başladı.

"ARACIN ÇAMURLU OLMASI KENDİNİ ELE VERDİ"

Narkotik polisleri bölgede yaptığı tarama çalışmalarında bir pikabın çamurlar içinde olduğunu dikkat etti. Bunun üzerine araçta bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği araçta yaptığı aramada tepki verdi. Tepkinin üzerine polis yaptığı çalışmada 166 kilo 300 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan Salih G.(50) ve Hıdır B. (53) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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