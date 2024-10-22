Adana'da nitelikli 'bilişim dolandırıcılığı'nda 14 gözaltı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Adana'nın Kozan ilçesinde, bir ihbar üzerine bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda Kozan'da 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye götürüldü.