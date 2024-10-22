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Adana'da nitelikli 'bilişim dolandırıcılığı'nda 14 gözaltı

Kozan'da, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürüttüğü operasyon sonucunda, banka ve kredi kurumları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 kişi yakalandı.

DHA22 Ekim 2024 Salı 15:36 - Güncelleme:
Adana'da nitelikli 'bilişim dolandırıcılığı'nda 14 gözaltı
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Adana'nın Kozan ilçesinde, bir ihbar üzerine bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda Kozan'da 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye götürüldü.

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