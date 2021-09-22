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Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu

Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 07:46 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 07:54
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sahte çek sürüldüğü, kişiler ve paravan şirketler üzerine banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri alındığı, çeklerin sahte cirolarla piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu yöntemle piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığı ileri sürülen 22 şüphelinin adresine Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi.

Eski bir banka şube müdürünün de aralarında bulunduğu şüphelilerin evlerine baskın düzenleyen ekipler, bazılarını gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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