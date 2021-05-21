Adana'da organize suç örgütü operasyonu

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 07:39 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 07:39

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.