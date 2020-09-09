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Adana'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:10 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:50
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Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen 6 helikopter, iki uçak, 30 arazöz, 15 su tankı, 7 iş makinesi ile 200 personelle yangına müdahale sürüyor.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay da söndürme çalışmalarını inceledi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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