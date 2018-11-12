Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 EBB 91 plakalı otomobil ile 34 VS 0213 plakalı minibüs, D-400 kara yoluyla Ziyapaşa Bulvarı'nın kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle devrilen minibüste sıkışan ve olaydan yara almadan kurtulan 2 kişi ise Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı.