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Adana'da otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu

Adana'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Polis, EYP'leri kriminal inceleme için emniyete götürdü

DHA16 Şubat 2022 Çarşamba 08:42 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 08:44
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Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte devriyelerini artıran Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, otomobil çevresinde inceleme yaptı. İncelemede sonucu otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP ile kar maskesi bulundu. Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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