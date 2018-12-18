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Adana'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
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Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Vefa Caddesi'nde, Mehmet Tanrısever, 01 US 790 plakalı otomobilini park ederek, henüz bilinmeyen nedenle beklemeye başladı.

Bu sırada araca yaklaşan bir kişi, Tanrısever'e tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.

Tanrısever, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirlediği şüpheliyi olaydan yaklaşık yarım saat sonra yakaladı.

Zanlı E.Ç, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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