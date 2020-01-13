İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8712
  • EURO
    6,5338
  • ALTIN
    293.287
  • BIST100
    120475
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da pastanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Güncel

Adana'da pastanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'da pastanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Polis olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı

AA13.01.2020  17:02 - Güncelleme: 13.01.2020  17:02

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde Bedirhan Baykara'ya (36), arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Ağır yaralanan Baykara'ya olay yerinden tesadüfen geçen hemşire Elif Kıraç müdahalede bulundu.

Daha sonra kardeşi tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırılan Baykara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baykara'ya ilk müdahalede bulunan Elif Kıraç, olayın şokunu yaşadığını belirterek, "Müdahale ettiğimde hayati tehlikesi vardı." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip plakasını tespit ettiği aracı, olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede terk edilmiş olarak buldu.

Başka bir otomobile bindiği değerlendirilen zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

''Kapan-2 Amanoslar Operasyonu'' başladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez
Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez

Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez

Yeni Sultan elini sıkmadı
Yeni Sultan elini sıkmadı

Yeni Sultan elini sıkmadı

Fark edince anında sildiler
Fark edince anında sildiler

Fark edince anında sildiler

Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.