İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2022 Cuma / 15 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7919
  • EURO
    16,4211
  • ALTIN
    918.712
  • BIST100
    2133.59
Güncel

Adana'da PKK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Mart 2022 Cuma 08:33 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 08:40
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçmişte de terör örgütü adına Suriye'de de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen ve sosyal medyada PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

  • PKK operasyonu
  • adana
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.