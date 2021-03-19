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Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Mart 2021 Cuma 07:41 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 07:41
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik özel harekat destekli operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 8 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresleri tespit edilen 15 şüphelinin evlerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı.

Koç başıyla kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, buralarda detaylı arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı.

Operasyonda yakalanan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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