Kayyum ataması sonrası saldıracaklardı! Kıskıvrak yakalandılar

Adana'da PKK'nın polise saldırısı önlendi: 7 kişi gözaltına alındı
Adana'da, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda polise saldırmak isteyen 2'si çocuk 7 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK'nın talimatıyla sokakları hareketlendirmek amacıyla eylem yapmaya çalışan, polise el yapımı patlayıcı atmak isteyen 2 si çocuk 7 kişi amaçlarına ulaşamadan gözaltına alındı. 4'ü parmak izinden 3'ü güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilen şüpheliler ile birlikte el yapımı patlayıcı ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Terörle Mücadele ekiplerini hedef alan şüphelilerden 5'inin terörden suç kaydı olduğu belirlendi.
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