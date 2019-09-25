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Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır.' dedi.

  • AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı:

"Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor. Her türlü meydan okumayı göze alıyor.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonu da Türkiye'nin terörü bitirmek ve hemen güneyimizdeki bölgeyi bir güvenli bölge haline getirmek için ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu.

Türkiye 30 kilometre derinliğinde bir bölgeyi güvenli bölge yaparak göçmenlerin buraya gelmesini temin etmeye çalışacak.

[Adana'da polis aracına bombalı saldırı] Bütün bu meydan okumalara karşı bir taraftan sahada varlığımızı sürdürerek, diğer taraftan da diplomasi alanındaki kozlarımızı kullanarak terörü sonlandıracağız.

Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır."

 

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