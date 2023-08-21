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Adana'da polis bıçaklandı

Adana'da bir olaya müdahaleye giden polis memuru yaşanan arbedede kolundan bıçaklandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 01:30 - Güncelleme:
Adana'da polis bıçaklandı
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İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey mahallesi Emin Ağa Caddesine anons üzerine bir olaya müdahaleye gitti. Müdahale sırasında yaşanan arbedede bir polis memuru kolundan bıçaklandı. Ekip arkadaşlarının telsiz anonsuyla durumu merkeze bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı polisi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polis olayın gerçekleştiği caddeyi adeta abluka altına aldı. Özel Harekat timleri bölgeye geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada olay yerin inceleme polisleri bölgede delil çalışması yaptı.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Seyhan Devlet Hastanesine yaralı memurun yanına geldi.

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