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Adana'da polis, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelileri, filmleri aratmayan operasyonla yakaladı

Adana'da polis, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelileri, filmleri aratmayan operasyonla yakaladı. İki polisten biri, kaçmaya çalışan şüphelilerin aracının üzerine atlayıp tutunurken, diğer polis ise lastiklere ateş açtı. Otomobilden inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otomobille uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde takibe alındı. Sivil polis ekipleri, aracın önünü kavşakta kesti. Otomobillerinden inen 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi. Yakalanmamak için geri menavra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden biri, aracın üzerine atlayıp, açık olan sunroof olarak tabir edilen bölümden tutundu, üzerinde yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis ise otomobilin arkasından ateş açarak lastiklerini patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı. Otomatik vites olan araç sürücüsüz olarak harekete devam etti. Bir süre ilerleyen araç, kaldırıma çarparak durdu.
 
Yaşanan kovalamacanın ardından araç sürücü İdris Y. (33), yanında bulunan Şiyar K. (24) ve bu kişilerin yardım eden Sinan Y. (26) yakalandı. Şüphelilerin attıkları 920 uyuşturucu hapa el kondu. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtildi.
 
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İdris Y. tutuklandı, Şiyar K. ve İdris Y. ise serbest bıkarıldı.
 

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