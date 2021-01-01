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  • Adana'da polisin 3 ayrı eve yaptığı baskında 260 litre doluma hazır sahte içki yakalandı
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Adana'da polisin 3 ayrı eve yaptığı baskında 260 litre doluma hazır sahte içki yakalandı

Adana'da polisin 3 ayrı eve yaptığı baskında 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 10:03
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;İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 3 ayrı evde sahte içki üretildiğini belirleyerek önceki gün adreslere baskın yaptı. Evlerde arama yapan ekipler, 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki, doluma hazır 150 boş içki şişesi, içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 5 litre içki aroması ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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