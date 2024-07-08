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  • Adana'da polisin ''dur'' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yapınca yakalandı
Güncel

Adana'da polisin ''dur'' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yapınca yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayan motosikletteki iki şüpheli kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 07:53 - Güncelleme:
Adana'da polisin ''dur'' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yapınca yakalandı
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Şehit Erkut Akbay Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde iki kişi bulunan plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen zanlıların motosikletle kaçması üzerine kovalamaca başladı.

Ekiplerin siren çalarak durdurmak istediği motosikletin aynı mahalledeki hemzemin geçitte devrilmesi sonucu iki şüpheli yaralandı. Bu sırada hemzemin geçitten geçen yük treni motosiklete çarptı.

Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iki şüpheliyi ayakta tedavi etti.

Müdahalelerin ardından iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaçması ve kaza, bir vatandaşın kamerasınca kaydedildi.

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