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Adana'da polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu

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Adana Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kampanya ile polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu. Polisler, kampanya kapsamında Türk Kızılaya da kan bağışında bulundu.

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