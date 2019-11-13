Adana'da polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu
- AA
Adana Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kampanya ile polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu. Polisler, kampanya kapsamında Türk Kızılaya da kan bağışında bulundu.
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