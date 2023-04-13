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Adana'da polisten ''şok uygulama'': 265 suçlu yakalandı

Adana'da gündüz ile gece saatlerinde yapılan şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 265 şahıs yakalandı, 106 adet ruhsatsız silah, çalıntı olan 5 otomobil ile 19 tane motosiklet ele geçirildi.

IHA13 Nisan 2023 Perşembe 07:04 - Güncelleme:
Adana'da polisten ''şok uygulama'': 265 suçlu yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3-9 Nisan tarihleri arasında kentin birçok bölgesinde gündüz ve gece saatlerinde "şok uygulama" yaptı. Yapılan uygulamalarda şüpheli görünen kişilerin önce üst taraması daha sonra GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 265 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan yer alan 37 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli görülen araçlarda ve şahıslarda yapılan taramalarda 86 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca ile bunlara ait 1584 adet mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri araçlarda yaptığı plaka ve şase sorgularında 5 adet çalıntı otomobil, 19 adet çalıntı motosiklet ile 1 adet çalıntı elektrikli bisikleti tespit ederek sahiplerine ulaştırdı.

Öte yandan, 10 iş yerine yasadışı kumar ve bahis oynatmaktan yasal işlem yapıldı.

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