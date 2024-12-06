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Adana'da ruhsatsız silah ticareti operasyonu

Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 15'i tutuklandı.

AA6 Aralık 2024 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Adana'da ruhsatsız silah ticareti operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi takibe aldı.

Ekipler, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 52 tabanca, 2 tüfek ve 803 mermi ele geçirildi, 45 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 17'si de savcılıktan salıverildi.

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