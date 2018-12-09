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Adana'da ruhsatsız tabanca operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda 33 ruhsatsız tabanca, 3 bin 325 mermi ele geçirildi.

  • İHA
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Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında 33 ruhsatsız tabanca, 3 bin 325 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.  
 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde silah kaçakçılığı yapıldığını belirleyerek, adrese operasyon düzenledi.
 
Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 6’sı kuru sıkı olmak üzere 33 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait olduğu belirlenen çeşitli çaplarda 3 bin 325 mermi, 85 şarjör, çok sayıda silah yayı ve yedek parçası ele geçirildi.
 
Ele geçirilen tabancalarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüpheli N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, soruşturma kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, yapılan sorgusunun ardından "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçundan tutuklandı.
 

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