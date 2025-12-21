İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da şafak vakti operasyon: 18 zanlı tutuklandı
Güncel

Adana'da şafak vakti operasyon: 18 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

AA21 Aralık 2025 Pazar 10:29 - Güncelleme:
Adana'da şafak vakti operasyon: 18 zanlı tutuklandı
ABONE OL

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezindeki bazı adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmada 24 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 6'sı serbest bırakıldı.

Operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

  • uyuşturucu operasyonu
  • Adana operasyon
  • gözaltı tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.