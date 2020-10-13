Adana'da sahte alkol operasyonu: 618 litre ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu-Kozan kara yolu Işıklı Mahallesi'nde şüpheli bulunan bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, 200 litre sahte içki bulunan kamyonetteki S.H. ve H.H'yi gözaltına aldı.
1360 LİTRE ETİL ALKOL YAKALANDI
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste, kaçak 1360 litre etil alkol, sahte 418 litre içki ile 2 kilogram anason tohumu ele geçirildi.
Polis, şüpheli B.C'yi gözaltına aldı.