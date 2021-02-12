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Adana'da sahte alkol satıcılarına baskın

Adana'da, polisin bir eve düzenlediği baskında bin 630 litre sahte içki, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkileri piyasaya sürmeye hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı.

DHA12 Şubat 2021 Cuma 09:45 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 09:45
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. İmalathaneye dönüştürülen eve yapılan baskında, bin 630 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta polisin yaptığı aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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