Adana'da sahte para operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Murat A'nın kiraladığı otomobille Mardin'den kente sahte para getireceğini belirledi.
Bunun üzerine ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında önlem aldı.
Polisler, plakasını belirlediği aracı uygulama noktasında durdurarak sürücü Murat A'nın üzerini aradı.
Yapılan aramalarda, 50 liralık 375, 100 liralık 174 sahte banknot ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli Murat A'yı gözaltına alındı.