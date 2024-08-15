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  • Adana'da 'Sıfır Bir' dizi oyuncusu silahlı saldırgan tarafından sırtından vuruldu
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Adana'da 'Sıfır Bir' dizi oyuncusu silahlı saldırgan tarafından sırtından vuruldu

Adana'da dizi oyuncusu Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vurularak hastaneye kaldırıldı.

IHA15 Ağustos 2024 Perşembe 17:02 - Güncelleme:
Adana'da 'Sıfır Bir' dizi oyuncusu silahlı saldırgan tarafından sırtından vuruldu
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dizi oyuncusu Taner Adakaner'in sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti.

AMELİYATA ALINDI

Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir araçla kaldırılan Adakaner'in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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