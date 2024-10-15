İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,259
  • EURO
    37,3471
  • ALTIN
    2920.95
  • BIST100
    8728.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da silah ve uyuşturucu operasyonu: El bombaları ve silahlar ele geçirildi
Güncel

Adana'da silah ve uyuşturucu operasyonu: El bombaları ve silahlar ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda silah, el bombası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA15 Ekim 2024 Salı 09:58 - Güncelleme:
Adana'da silah ve uyuşturucu operasyonu: El bombaları ve silahlar ele geçirildi
ABONE OL

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2'si kalaşnikof 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 4 el bombası, 289 uyuşturucu hap, Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde, çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklete de el konuldu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.

  • operasyon
  • adana
  • adana seyhan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.