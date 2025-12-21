İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
Adana'da silahlı kavga: 1 can kaybı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

21 Aralık 2025 Pazar 18:46
Doğankent Cumhuriyet Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde Kadir Aydeniz ile buradaki bir düğün yemeğine katılan Muhammed K. arasında kavga çıktı.

Kavgada Kadir Aydeniz ile Muhammed K. silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aydeniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Kadir Aydeniz'in bölgeye 01 AOB 246 plakalı otomobiliyle geldiği ve aracına da çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi.

Bu arada, Kadir Aydeniz'in oğlu Kerim Aydeniz (32), 7 Haziran'da sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Muhammed K'nin akrabası olduğu öne sürülen cinayet zanlısı S.K, tutuklanmıştı.

