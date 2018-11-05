Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- AA
İddiaya göre, Yeşiloba Mahallesi'nde aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Tabancaların da kullanıldığı kavgada mermi isabet eden Mehmet Akif Yıldız (26) olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan B, Murat B, Emrah Nuri O. ve Ulaş B. yaralandı.
Yaralılar özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Çevredeki bir otomobil ile iki iş yerine de mermi isabet ettiği görüldü.
Bu arada, olayda yaşamını yitiren Mehmet Akif Yıldız'ın taraflardan birine ait iş yerinde çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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