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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vurulan kişi öldü.

AA3 Eylül 2024 Salı 07:23 - Güncelleme:
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde 30005 ve 30007 sokaklarının kesiştiği yerde bulunan Erol Kavak (43), motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vuruldu.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Kavak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavak'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis delil toplama çalışması yaptı.

Saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

  • Adana
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