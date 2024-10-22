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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

AA22 Ekim 2024 Salı 07:44 - Güncelleme:
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Samet Aslan (19), Başak Mahallesi'ndeki dedesinin evinin önünde bulunduğu esnada, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Aslan'ın akrabalarından Mahmut Yüksel, yeğeninin dedesinin evinin önünde silahla vurulduğunu anlattı.

  • Adana
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  • silahlı saldırı

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