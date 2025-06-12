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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Barış Yılmaz (33) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Olay, ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir fırında çalıştığı öğrenilen Barış Yılmaz, otomobiline binmek üzereyken kimliği meçhul maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yılmaz, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

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