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Adana'da silahlı saldırı! Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 06:17 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:17
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Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Hasip Can K'nin iş dönüşü evine girdiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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