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Adana'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu

Adana'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

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İl merkezinde nem ve düşük hava sıcaklığının yaşandığı kentte sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, yaptığı açıklamada, sis nedeniyle Adana Havalimanı'na inmesi gereken bazı uçakların çevre il hava alanlarına yönlendirildiğini, Adana Havalimanı'ndan kalkacak uçak seferlerinin ise iptal edildiğini belirtti.

İptal edilen seferler nedeniyle yolcular, hava yolu şirketleri tarafından yönlendirildi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Hatayspor ile karşılaşan Gençlerbirliği'nin, maç sonrası Adana’dan uçakları iptal edilince kara yoluyla Ankara’ya dönüş yaptıkları öğrenildi.

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