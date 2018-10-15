Adana'da sit alanında kemik bulundu

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde, eski karakol olduğu düşünülen tarihi yapılardan duman çıktığı ve ses geldiğini fark eden esnaf, durumu polise bildirdi.

Ekipler olay yerine gidince, kazı yaptığı sanılan bazı kişiler kaçtı. Sit alanında arama yapan polis ekipleri, poşetlerde insana ait olduğu sanılan kemikler buldu.

Kemikler tutulan tutanağın ardından detaylı inceleme için emniyete götürüldü.