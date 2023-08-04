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Adana'da sokakta ölüm ile alakalı 3 sanığa dava

Adana'nın Seyhan ilçesinde 1 kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığa dava açıldı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Adana'da sokakta ölüm ile alakalı 3 sanığa dava
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Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de, Şeyhmus Doğan'ın (43) başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu anlatıldı.

Mustafa T'nin oğullarını azmettirdiği, Müslüm T'nin de kardeşi Esmer T. ile gittiği mahallede Şeyhmus Doğan'ı öldürdüğü iddianamede belirtildi.

İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmadan 8 yıla kadar, Esmer T'nin kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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